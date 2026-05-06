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Symbol RYLPF

Barclays Capital

Philips Overweight

13:16 Uhr
Philips Overweight
Aktie in diesem Artikel
Philips N.V.
23,40 EUR 0,29 EUR 1,25%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Philips nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29,50 Euro belassen. Die positive Entwicklung der Margen habe sich auch im ersten Quartal 2026 fortgesetzt, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwar werde dies durch verhaltenere Aussagen zum laufenden zweiten Quartal des Medizintechnikkonzerns etwas gedämpft, doch sei das Vertrauen des Managements in die eigenen Ziele deutlich gewesen. Der Analyst sieht Spielraum für eine Anhebung des Ausblicks im weiteren Jahresverlauf./ck/rob/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Philips Overweight

Unternehmen:
Philips N.V.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
29,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
23,47 €		 Abst. Kursziel*:
25,69%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
23,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,07%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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