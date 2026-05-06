Philips Aktie
Marktkap. 21,55 Mrd. EURKGV 24,54 Div. Rendite 3,66%
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
Philips Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Philips nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29,50 Euro belassen. Die positive Entwicklung der Margen habe sich auch im ersten Quartal 2026 fortgesetzt, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwar werde dies durch verhaltenere Aussagen zum laufenden zweiten Quartal des Medizintechnikkonzerns etwas gedämpft, doch sei das Vertrauen des Managements in die eigenen Ziele deutlich gewesen. Der Analyst sieht Spielraum für eine Anhebung des Ausblicks im weiteren Jahresverlauf./ck/rob/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Philips Overweight
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
29,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
23,47 €
|Abst. Kursziel*:
25,69%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
23,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,07%
|
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Philips N.V.
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