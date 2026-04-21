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Barclays Capital

Philips Overweight

15:46 Uhr
Philips Overweight
Aktie in diesem Artikel
Philips N.V.
22,02 EUR -1,13 EUR -4,88%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Philips nach Zahlen von GE Healthcare auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29,50 Euro belassen. Hassan Al-Wakeel zieht in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion gemischte bis positive Rückschlüsse aus dem Zahlenwerk des US-Konkurrenten. GE habe die Umsatzerwartungen dank des Wachstums im Bereich Imaging übertroffen, ein Kostenanstieg habe jedoch an der Profitabilität gezehrt. Dies habe zu einer Herabstufung der Gewinnprognose geführt. Die Kostensituation werde in der kommenden Woche auch bei Philips und Siemens Healthineers von Bedeutung sein./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 12:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 12:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexander Tihonov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Philips Overweight

Unternehmen:
Philips N.V.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
29,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
22,10 €		 Abst. Kursziel*:
33,48%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
22,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,97%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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07.04.26 Philips Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.04.26 Philips Hold Deutsche Bank AG
01.04.26 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.03.26 Philips Market-Perform Bernstein Research
31.03.26 Philips Overweight Barclays Capital
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