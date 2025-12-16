Amazon Aktie
Marktkap. 2,39 Bio. EURKGV 32,18 Div. Rendite 0,00%
WKN 906866
ISIN US0231351067
Symbol AMZN
Amazon Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen zum ersten Quartal von 304 auf 333 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Online-Handel hätten der Bruttowarenwert und der Umsatz die Erwartungen übertroffen, schrieb Stephen Ju in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktien seien noch immer günstiger bewertet als der Gesamtmarkt./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Benny Marty / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Amazon Buy
|Unternehmen:
Amazon
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 333,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 258,21
|Abst. Kursziel*:
28,96%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 258,71
|Abst. Kursziel aktuell:
28,72%
|
Analyst Name:
Stephen Ju
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 314,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
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