UBS AG

Amazon Buy

18:06 Uhr

Aktie in diesem Artikel Amazon 220,50 EUR -4,35 EUR -1,93% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen zum ersten Quartal von 304 auf 333 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Online-Handel hätten der Bruttowarenwert und der Umsatz die Erwartungen übertroffen, schrieb Stephen Ju in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktien seien noch immer günstiger bewertet als der Gesamtmarkt./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Benny Marty / Shutterstock.com