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UBS AG

Amazon Buy

18:06 Uhr
Amazon Buy
Aktie in diesem Artikel
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen zum ersten Quartal von 304 auf 333 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Online-Handel hätten der Bruttowarenwert und der Umsatz die Erwartungen übertroffen, schrieb Stephen Ju in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktien seien noch immer günstiger bewertet als der Gesamtmarkt./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Benny Marty / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Amazon Buy

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 333,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 258,21		 Abst. Kursziel*:
28,96%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 258,71		 Abst. Kursziel aktuell:
28,72%
Analyst Name:
Stephen Ju 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 314,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:31 Amazon Overweight Barclays Capital
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