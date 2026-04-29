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RBC Capital Markets

Amazon Outperform

10:46 Uhr
Amazon Outperform
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen von 300 auf 320 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Bericht des Online-Händlers sei auf den ersten Blick durchwachsen gewesen, schrieb Brad Erickson am Donnerstag. Starke Prognosen für die Cloud-Sparte AWS in Verbindung mit dem Aufwärtspotenzial der Gewinnmarge unterstrichen aber die attraktive Positionierung im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Diesbezüglich sei eine Wende im Gange./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:41 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:41 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Benny Marty / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Amazon Outperform

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 320,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 263,04		 Abst. Kursziel*:
21,65%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 269,49		 Abst. Kursziel aktuell:
18,74%
Analyst Name:
Brad Erickson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 301,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

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