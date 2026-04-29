Amazon Aktie
Marktkap. 2,39 Bio. EURKGV 32,18 Div. Rendite 0,00%
WKN 906866
ISIN US0231351067
Symbol AMZN
Amazon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen von 300 auf 320 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Bericht des Online-Händlers sei auf den ersten Blick durchwachsen gewesen, schrieb Brad Erickson am Donnerstag. Starke Prognosen für die Cloud-Sparte AWS in Verbindung mit dem Aufwärtspotenzial der Gewinnmarge unterstrichen aber die attraktive Positionierung im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Diesbezüglich sei eine Wende im Gange./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:41 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:41 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Benny Marty / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Amazon Outperform
|Unternehmen:
Amazon
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 320,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 263,04
|Abst. Kursziel*:
21,65%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 269,49
|Abst. Kursziel aktuell:
18,74%
|
Analyst Name:
Brad Erickson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 301,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Amazon
|10:46
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|09:31
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|27.04.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|27.04.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:46
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|09:31
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|27.04.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|27.04.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:46
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|09:31
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|27.04.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|27.04.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.04.17
|Amazon Sell
|Standpoint Research
|23.03.17
|Amazon Sell
|UBS AG
|14.08.15
|Amazon Sell
|Pivotal Research Group
|04.02.09
|Amazon sell
|Stanford Financial Group, Inc.
|26.11.08
|Amazon sell
|Stanford Financial Group, Inc.
|26.09.18
|Amazon Hold
|Morningstar
|30.07.18
|Amazon neutral
|JMP Securities LLC
|13.06.18
|Amazon Hold
|Morningstar
|02.05.18
|Amazon Hold
|Morningstar
|02.02.18
|Amazon Neutral
|Monness, Crespi, Hardt & Co.