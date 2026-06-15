DAX24.942 +1,2%Est506.258 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4400 +6,6%Nas25.889 +0,3%Bitcoin56.767 +0,2%Euro1,1614 +0,1%Öl83,00 -4,4%Gold4.338 +2,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und Iran einigen sich auf Abkommen: DAX mit kräftigen Gewinnen -- SpaceX-Aktie nach Rekord-IPO im Blick -- Ölaktien, OHB, Rheinmetall, Allianz, Lufthansa, TUI, SoftBank, Samsung & Co. im Fokus
Top News
Pivotal-Point Nachverfolgung Ultra Clean Holdings (UCTT): Halbleiter-Spezialist peilt bis 2030 eine Umsatzverdoppelung auf 4 Mrd. USD an Pivotal-Point Nachverfolgung Ultra Clean Holdings (UCTT): Halbleiter-Spezialist peilt bis 2030 eine Umsatzverdoppelung auf 4 Mrd. USD an
SpaceX – Der größte IPO der Geschichte elektrisiert mich als Jahrhundert-Visionsstory, doch die ambitionierte Bewertung verlangt nach starken Nerven! SpaceX – Der größte IPO der Geschichte elektrisiert mich als Jahrhundert-Visionsstory, doch die ambitionierte Bewertung verlangt nach starken Nerven!
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Amazon.com – GD100 getestet

15.06.26 12:30 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.