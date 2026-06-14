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ASML NV Aktie

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ASML NV Aktien-Sparplan
1.655,80 EUR +43,80 EUR +2,72 %
STU
1.651,00 EUR +32,80 EUR +2,03 %
HAML
finanzen.net zero
ASML NV jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 628,08 Mrd. EUR

KGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
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WKN A1J4U4

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ISIN NL0010273215

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Symbol ASMLF

Bernstein Research

ASML NV Outperform

09:26 Uhr
ASML NV Outperform
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
1.655,80 EUR 43,80 EUR 2,72%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ASML mit einem Kursziel von 1700 Euro auf "Outperform" belassen. Angesichts früher Signale für Preisanhebungen könnten die Aktien der Halbleiterausrüster sich wieder besser als die der -hersteller entwickeln, schrieb David Dai in einer Brancheneinschätzung vom Sonntagabend. Auch ASML sollte von der Angebotsknappheit profitieren./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2026 / 21:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2026 / 21:46 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Outperform

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
1.700,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
1.642,20 €		 Abst. Kursziel*:
3,52%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
1.655,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,67%
Analyst Name:
David Dai 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.716,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

09:26 ASML NV Outperform Bernstein Research
11.06.26 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.06.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.06.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
25.05.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
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finanzen.net Freitagshandel in Europa: STOXX 50 in der Gewinnzone
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