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Symbol ASMLF

DZ BANK

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16:21 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von ASML von 1285 auf 1300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Ingo Wermann sprach am Mittwoch nach der Zahlenvorlage des Chipindustrie-Ausrüsters von einem guten Jahresauftakt trotz China-Schwäche./rob/ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Halten

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
1.240,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
1.235,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ingo Wermann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.490,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

16:21 ASML NV Halten DZ BANK
13:31 ASML NV Buy UBS AG
10:26 ASML NV Overweight Barclays Capital
09:36 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:31 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
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