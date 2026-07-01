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Bernstein Research

Ryanair Outperform

10:16 Uhr
Ryanair Outperform
Aktie in diesem Artikel
Ryanair
26,78 EUR 0,15 EUR 0,56%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 32,50 Euro belassen. Alex Irving sieht angesichts der jüngsten Eskalation im Krieg zwischen den USA und dem Iran Zweifel aufkommen, dass europäische Fluggesellschaft das Horrorszenario einer längeren Schließung der Straße von Hormus vermeiden können. Die Kerosinpreise seien schon wieder gestiegen und die Vorräte in Europa hätten sich seit Januar fast halbiert, schrieb der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Für Irving sind Ryanair und IAG am besten aufgestellt, höhere Treibstoffpreise aushalten und von möglichen Kapazitätskürzungen der Konkurrenz profitieren zu können./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 20:29 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Outperform

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
32,50 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
26,38 €		 Abst. Kursziel*:
23,20%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
26,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,36%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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