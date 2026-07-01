Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie
Marktkap. 28,68 Mrd. EURKGV 13,01 Div. Rendite 3,58%
WKN A2DWB8
ISIN CA67077M1086
Symbol NTR
Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien vor der Berichtssaison der US-Düngemittelkonzerne auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Angesichts der wegen des Iran-Kriegs volatilen Preisentwicklung sei er vorsichtig, bleibe aber langfristig optimistisch, schrieb Andrew Wong in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nutrien überzeuge durch seine starke operative Leistung, die stabile Kaliumversorgung und den soliden Barmittelzufluss./la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 19:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 85,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 67,10
|Abst. Kursziel*:
26,68%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 67,11
|Abst. Kursziel aktuell:
26,66%
|
Analyst Name:
Andrew Wong
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 74,17
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
|10:21
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.06.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.05.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:21
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.06.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.05.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:21
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Sell
|UBS AG
|18.11.24
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.08.24
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.24
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.23
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underperform
|Credit Suisse Group
|16.07.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.06.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.03.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight
|Barclays Capital
|19.02.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight
|Barclays Capital