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Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie

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Symbol NTR

RBC Capital Markets

Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform

10:21 Uhr
Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
Aktie in diesem Artikel
Nutrien (Ex Potash Agrium)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien vor der Berichtssaison der US-Düngemittelkonzerne auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Angesichts der wegen des Iran-Kriegs volatilen Preisentwicklung sei er vorsichtig, bleibe aber langfristig optimistisch, schrieb Andrew Wong in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nutrien überzeuge durch seine starke operative Leistung, die stabile Kaliumversorgung und den soliden Barmittelzufluss./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 19:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 00:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform

Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 85,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 67,10		 Abst. Kursziel*:
26,68%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 67,11		 Abst. Kursziel aktuell:
26,66%
Analyst Name:
Andrew Wong 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 74,17

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

10:21 Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform RBC Capital Markets
16.07.26 Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold Jefferies & Company Inc.
10.06.26 Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.05.26 Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.05.26 Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight JP Morgan Chase & Co.
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