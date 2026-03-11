DAX23.640 -1,4%Est505.795 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0300 -3,1%Nas22.716 +0,1%Bitcoin60.146 -1,2%Euro1,1552 ±-0,0%Öl97,52 +4,2%Gold5.167 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Allianz 840400 Gerresheimer A0LD6E Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Porsche vz. PAG911 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise steigen wieder: DAX tiefer erwartet -- Verluste in Asien -- RWE mit Gewinnrückgang -- Zalando wächst kräftig und kauft eigene Aktien zurück -- BMW mit Umsatz- und Gewinnrückgang
Top News
Gold und US-Dollar: Warum steigt der Dollar, wenn der Goldpreis fällt? Gold und US-Dollar: Warum steigt der Dollar, wenn der Goldpreis fällt?
10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag - Zahlen von BMW, Zalando und RWE, Ballard Power-Aktie mit Bilanz im Blick 10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag - Zahlen von BMW, Zalando und RWE, Ballard Power-Aktie mit Bilanz im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Nutrien auf 'Buy' - Ziel hoch auf 96 Dollar

12.03.26 08:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nutrien (Ex Potash Agrium)
70,50 EUR 2,00 EUR 2,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nutrien (Nutrien (Ex Potash Agrium)) von 74 auf 96 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Laurence Alexander schraubte am Donnerstag die Schätzungen für den Düngemittelhersteller nach oben. Grund hierfür seien höhere Preise infolge der Sperrung der Straße von Hormus im Nahen Osten./bek/ag

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 01:20 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 01:20 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nutrien (Ex Potash Agrium)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nutrien (Ex Potash Agrium)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

DatumRatingAnalyst
03.03.2026Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal WeightBarclays Capital
20.02.2026Nutrien (Ex Potash Agrium) OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.02.2026Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal WeightBarclays Capital
19.02.2026Nutrien (Ex Potash Agrium) OutperformRBC Capital Markets
17.02.2026Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.02.2026Nutrien (Ex Potash Agrium) OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.02.2026Nutrien (Ex Potash Agrium) OutperformRBC Capital Markets
20.01.2026Nutrien (Ex Potash Agrium) OutperformRBC Capital Markets
11.11.2025Nutrien (Ex Potash Agrium) OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025Nutrien (Ex Potash Agrium) OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
03.03.2026Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal WeightBarclays Capital
19.02.2026Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal WeightBarclays Capital
17.02.2026Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal WeightBarclays Capital
16.02.2026Nutrien (Ex Potash Agrium) NeutralUBS AG
16.01.2026Nutrien (Ex Potash Agrium) HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.11.2024Nutrien (Ex Potash Agrium) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
09.08.2024Nutrien (Ex Potash Agrium) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.02.2024Nutrien (Ex Potash Agrium) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2023Nutrien (Ex Potash Agrium) UnderperformCredit Suisse Group
16.02.2023Nutrien (Ex Potash Agrium) UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nutrien (Ex Potash Agrium) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen