Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie

56,62 EUR -1,68 EUR -2,88 %
STU
65,31 USD -0,87 USD -1,31 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 27,54 Mrd. EUR

KGV 34,43 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DWB8

ISIN CA67077M1086

Symbol NTR

Jefferies & Company Inc.

Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold

13:21 Uhr
Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nutrien auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 US-Dollar belassen. Auf dem US-Düngermarkt verbessere sich das Angebot, die Käufer blieben aber noch vorsichtig, schrieb Laurence Alexander in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:10 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:10 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold

Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 60,00
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
$ 67,83		 Abst. Kursziel*:
-11,54%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
$ 65,31		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,13%
Analyst Name:
Laurence Alexander 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 64,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

13:21 Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold Jefferies & Company Inc.
11.11.25 Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.25 Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform RBC Capital Markets
07.11.25 Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold Jefferies & Company Inc.
07.11.25 Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

finanzen.net Nutrien (Ex Potash Agrium) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) legt Quartalsergebnis vor
finanzen.net Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Nutrien auf 'Overweight' - Ziel 68 Dollar
finanzen.net Nutrien (Ex Potash Agrium) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
finanzen.net Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Nutrien (Ex Potash Agrium): Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Zacks Nutrien Gains on Healthy Fertilizer Demand, Acquisitions & Cost Cuts
Zacks Strength Seen in Nutrien (NTR): Can Its 7.9% Jump Turn into More Strength?
Benzinga TG Therapeutics, Clover Health Investments, Nutrien And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday
Benzinga What Analysts Are Saying About Nutrien Stock
Mining.com Intrepid Potash weighs potential to develop battery-grade lithium processing plant in Utah
Benzinga How Is The Market Feeling About Nutrien Ltd?
Zacks Mosaic to Divest New Mexico Potash Operations in $30M Deal
Zacks Nutrien Stock Rallies 40% YTD: What's Behind the Upside?
