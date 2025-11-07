Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie
Marktkap. 27,54 Mrd. EURKGV 34,43 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DWB8
ISIN CA67077M1086
Symbol NTR
Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nutrien auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 US-Dollar belassen. Auf dem US-Düngermarkt verbessere sich das Angebot, die Käufer blieben aber noch vorsichtig, schrieb Laurence Alexander in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:10 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:10 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 60,00
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
$ 67,83
|Abst. Kursziel*:
-11,54%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
$ 65,31
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,13%
|
Analyst Name:
Laurence Alexander
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 64,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
|13:21
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
|UBS AG
|13:21
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
|UBS AG
|11.11.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.24
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.08.24
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.24
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.23
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underperform
|Credit Suisse Group
|16.02.23
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underperform
|Credit Suisse Group
|13:21
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
|UBS AG
|01.10.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Jefferies & Company Inc.