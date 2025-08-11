DAX 24.370 +0,5%ESt50 5.561 +0,5%MSCI World 4.285 +1,1%Top 10 Crypto 15,80 +3,1%Nas 22.645 +2,0%Bitcoin 98.872 -0,4%Euro 1,1569 -0,4%Öl 63,64 +2,5%Gold 4.095 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alibaba A117ME Tesla A1CX3T Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Entspannung nach Trumps Zolldrohung: DAX erholt -- Wall Street fester -- HENSOLDT mit neuer Kooperation -- Gold auf Rekordjagd -- DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, NEL, AMD, Broadcom im Fokus
Top News
Energiekontor: Helfen Insiderkäufe? Energiekontor: Helfen Insiderkäufe?
Aktien von ABB und NVIDIA fester: Unternehmen bündeln Kräfte für neue KI-Stromversorgung Aktien von ABB und NVIDIA fester: Unternehmen bündeln Kräfte für neue KI-Stromversorgung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
51,70 EUR -0,36 EUR -0,69 %
STU
60,52 USD +0,67 USD +1,12 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 25,2 Mrd. EUR

KGV 34,43 Div. Rendite 4,63%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2DWB8

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CA67077M1086

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NTR

RBC Capital Markets

Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform

17:26 Uhr
Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
Aktie in diesem Artikel
Nutrien (Ex Potash Agrium)
51,70 EUR -0,36 EUR -0,69%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien anlässlich der anstehenden Berichtssaison der US-Düngemittelhersteller auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 US-Dollar belassen. Er sei zuversichtlich gestimmt, schrieb Andrew Wong in einer am Montag vorliegenden Vorschau. Die Marktschätzungen seien zu pessimistisch, entsprechend niedrig seien die Branchentitel aktuell bewertet./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 10:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 10:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform

Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 70,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 60,39		 Abst. Kursziel*:
15,91%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 60,52		 Abst. Kursziel aktuell:
15,66%
Analyst Name:
Andrew Wong 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 65,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

17:26 Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform RBC Capital Markets
01.10.25 Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.25 Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.25 Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform RBC Capital Markets
11.08.25 Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Nutrien auf 'Overweight' - Ziel 68 Dollar
finanzen.net Nutrien (Ex Potash Agrium) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
finanzen.net Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Nutrien (Ex Potash Agrium): Bilanzvorlage zum letzten Quartal
finanzen.net Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
finanzen.net Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
finanzen.net Nutrien (Ex Potash Agrium) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Zacks Are Investors Undervaluing Nutrien (NTR) Right Now?
Zacks Intrepid Potash (IPI) Soars 8.4%: Is Further Upside Left in the Stock?
Zacks NTR's Potash Volumes Hit Record High: Can Demand Keep Driving Growth?
Mining.com Food security is national security: Potash gets ready for a closeup
Zacks MOS' Potash Volumes Improve: Will Hydrofloat Drive Them Further?
Zacks Nutrien Agrees to Divest 50% Stake in Profertil for $600 Million
Mining.com Brazil Potash secures offtake agreement with Keytrade
Zacks Is Nutrien (NTR) Stock Undervalued Right Now?
RSS Feed
Nutrien (Ex Potash Agrium) zu myNews hinzufügen