Novo Nordisk Aktie

42,07 EUR -0,58 EUR -1,35 %
STU
41,81 EUR -0,55 EUR -1,29 %
GVIE
Marktkap. 188,6 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F

ISIN DK0062498333

Symbol NONOF

UBS AG

Novo Nordisk Neutral

12:31 Uhr
Novo Nordisk Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 315 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston rechnet in seiner Auswertung der wöchentlichen Verschreibungsdaten vom Freitag bis Jahresende mit einem weiter stagnierenden Markt für Abnehmmittel der GLP-1-Klasse./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 11:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
315,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
42,08 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
403,50 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Novo Nordisk zu myNews hinzufügen