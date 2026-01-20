DAX 24.525 -0,7%ESt50 5.874 -0,3%MSCI World 4.444 +0,1%Top 10 Crypto 11,71 -2,2%Nas 23.009 +0,2%Bitcoin 76.410 +1,5%Euro 1,1722 +0,0%Öl 64,84 +1,3%Gold 4.865 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Netflix 552484 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Rede in Davos: DAX im Minus -- US-Börsen schwächer erwartet -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- BioNTech, Kraft Heinz, Amazon, Rheinmetall, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
Ausblick: Alcoa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Alcoa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Zwischen Zöllen und Weltordnung: Trump will "unverzüglich Verhandlungen" zu Grönland-Übernahme Zwischen Zöllen und Weltordnung: Trump will "unverzüglich Verhandlungen" zu Grönland-Übernahme
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Airbus Aktie

Kaufen
Verkaufen
Airbus Aktien-Sparplan
206,35 EUR +0,10 EUR +0,05 %
STU
191,83 CHF +1,02 CHF +0,53 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 166,09 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 938914

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0000235190

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EADSF

RBC Capital Markets

Airbus SE Outperform

15:01 Uhr
Airbus SE Outperform
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
206,35 EUR 0,10 EUR 0,05%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Airbus in einem Branchen-Ausblick auf die Berichtssaison zum vierten Quartal von 240 auf 235 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Angesichts der jüngsten Stärke vieler Aktien aus den Luftfahrt- und Rüstungsindustrien und der bereits erhöhten Erwartungen sieht Analyst Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein gewisses Enttäuschungsrisiko. Er verwies dabei im Luftfahrtbereich auch auf die vorhandenen Zollrisiken. Airbus zählt er zu den Unternehmen, die ihm mit Blick auf den Quartalsbericht Sorgen machen./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:51 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:51 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Airbus Outperform

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
235,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
205,20 €		 Abst. Kursziel*:
14,52%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
206,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,88%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
236,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

15:01 Airbus Outperform RBC Capital Markets
20.01.26 Airbus Overweight Barclays Capital
19.01.26 Airbus Overweight Barclays Capital
15.01.26 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Airbus SE

finanzen.net Aktienanalyse RBC Capital Markets: Airbus SE-Aktie erhält Outperform RBC Capital Markets: Airbus SE-Aktie erhält Outperform
finanzen.net Verluste in Paris: CAC 40 schwächer
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Airbus SE am Mittwochmittag mit roter Tendenz
finanzen.net DAX 40-Papier Airbus SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Airbus SE von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Börse Paris: CAC 40 verbucht zum Start Verluste
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Airbus SE verliert am Vormittag
finanzen.net Börse Paris in Rot: CAC 40 zum Handelsende schwächer
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Airbus SE am Dienstagnachmittag mit Verlusten
finanzen.net CAC 40 aktuell: CAC 40 nachmittags mit Abgaben
Financial Times Boeing beats Airbus order numbers for the first time this decade
Financial Times Boeing beats Airbus order numbers for the first time this decade
Financial Times Airbus narrowly beats reduced 2025 target for aircraft deliveries
Zacks Airbus Hands Over First A350-1000 to STARLUX, Boosts A350 Program
Zacks Airbus Clinches Contract to Supply 30 A320neo Aircraft to CALC
Zacks Airbus Wins Deal to Supply 18 C295 Transport Aircraft to Spain
Zacks Airbus Secures Contract to Supply 100 Military Helicopters to Spain
EQS Group EQS-Adhoc: Airbus reports share buybacks for week starting 15 December 2025 
RSS Feed
Airbus SE zu myNews hinzufügen