Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

1.386,00 EUR +16,20 EUR +1,18 %
1.385,40 EUR +10,80 EUR +0,79 %
Marktkap. 43,24 Mrd. EUR

KGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4

ISIN NL0012969182

Symbol ADYYF

DZ BANK

13:41 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Adyen B.V. Parts Sociales
1.386,00 EUR 16,20 EUR 1,18%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Adyen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 1800 Euro belassen. Er sehe in Stablecoins keine Bedrohung für das Geschäftsmodell des Zahlungsdienstleisters, schrieb Philipp Häßler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Wachstumspotenzial bleibe angesichts eines Marktanteils von nur fünf Prozent und des erwarteten Marktwachstums sehr hoch. Mit einem deutlich zweistelligen Ergebniswachstum bleibe die Aktie zudem attraktiv bewertet./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 10:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 12:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
1.386,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
1.386,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Philipp Häßler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.955,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

13:41 Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen DZ BANK
20.01.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
16.01.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
08.01.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight Barclays Capital
07.01.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adyen BV Parts Sociales von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adyen BV Parts Sociales von vor einem Jahr bedeutet
finanzen.net Wie Experten die Adyen BV Parts Sociales-Aktie im Dezember einstuften
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adyen BV Parts Sociales-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 3 Jahren verdient
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Adyen auf 1850 Euro - 'Buy'
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adyen BV Parts Sociales-Investment von vor einem Jahr eingebracht
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 03.12.25
