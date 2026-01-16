DZ BANK

Adyen BV Parts Sociales Kaufen

13:41 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Adyen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 1800 Euro belassen. Er sehe in Stablecoins keine Bedrohung für das Geschäftsmodell des Zahlungsdienstleisters, schrieb Philipp Häßler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Wachstumspotenzial bleibe angesichts eines Marktanteils von nur fünf Prozent und des erwarteten Marktwachstums sehr hoch. Mit einem deutlich zweistelligen Ergebniswachstum bleibe die Aktie zudem attraktiv bewertet./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 10:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 12:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com