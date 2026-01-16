Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
Marktkap. 43,24 Mrd. EURKGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Symbol ADYYF
Adyen BV Parts Sociales Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Adyen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 1800 Euro belassen. Er sehe in Stablecoins keine Bedrohung für das Geschäftsmodell des Zahlungsdienstleisters, schrieb Philipp Häßler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Wachstumspotenzial bleibe angesichts eines Marktanteils von nur fünf Prozent und des erwarteten Marktwachstums sehr hoch. Mit einem deutlich zweistelligen Ergebniswachstum bleibe die Aktie zudem attraktiv bewertet./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 10:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 12:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
1.386,20 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
1.386,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Philipp Häßler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.955,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|13:41
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|13:41
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|13:41
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|10.11.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|09.02.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|20.08.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|14.07.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|11.02.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.02.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.24
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.11.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Jefferies & Company Inc.