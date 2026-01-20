RWE Aktie
Marktkap. 37,49 Mrd. EURKGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für RWE von 44 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Zuschlag an RWE bei umfangreichen Auktionen von Windkraftprojekten in Großbritannien sei ein starker Jahresauftakt gewesen, schrieb Alexander Wheeler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sei zudem optimistisch hinsichtlich des Geschäfts mit Batteriespeichern und Gaskraftwerken./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 02:17 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 02:17 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andre Laaks, RWE
Zusammenfassung: RWE Outperform
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
58,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
51,52 €
|Abst. Kursziel*:
12,58%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
51,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,32%
|
Analyst Name:
Alexander Wheeler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RWE AG St.
|11:16
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|08:21
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|11:16
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|08:21
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|11:16
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|08:21
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|05.02.24
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|21.10.21
|RWE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.08.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|15.05.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|14.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research