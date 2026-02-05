DZ BANK

RWE Kaufen

17:31 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für RWE anlässlich des Mitte März anstehenden Strategie-Updates von 50 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Energiekonzern könne bereits jetzt mit einer Flut an guten Nachrichten punkten, schrieb Werner Eisenmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aktuell ermöglichten eine solide Bilanz, eine strikte Risiko-/Renditeabwägung und steigende Strompreise lukrative, hohe Investitionen. Zudem sei RWE hervorragend aufgestellt, um sich ein großes Stück vom Kuchen des Rechenzentrenbooms und möglicher Energieengpässe abzuschneiden./rob/la/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 15:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

