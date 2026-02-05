DAX 24.721 +0,9%ESt50 5.998 +1,2%MSCI World 4.516 +1,4%Top 10 Crypto 8,7015 +0,8%Nas 22.945 +1,8%Bitcoin 59.824 +12,0%Euro 1,1813 +0,3%Öl 68,63 +2,0%Gold 4.958 +3,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Stellantis A2QL01 Strategy (ex MicroStrategy) 722713 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- Amazon mit starken Zahlen -- PayPal, Rüstungsaktien, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Edelmetall oder Zockerpapier? Wiederholt sich die GameStop-Geschichte jetzt am Rohstoffmarkt mit Silber? Edelmetall oder Zockerpapier? Wiederholt sich die GameStop-Geschichte jetzt am Rohstoffmarkt mit Silber?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

RWE Aktie

Kaufen
Verkaufen
RWE Aktien-Sparplan
52,72 EUR +0,64 EUR +1,23 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 38,1 Mrd. EUR

KGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 703712

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007037129

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RWNFF

DZ BANK

RWE Kaufen

17:31 Uhr
RWE Kaufen
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
52,72 EUR 0,64 EUR 1,23%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für RWE anlässlich des Mitte März anstehenden Strategie-Updates von 50 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Energiekonzern könne bereits jetzt mit einer Flut an guten Nachrichten punkten, schrieb Werner Eisenmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aktuell ermöglichten eine solide Bilanz, eine strikte Risiko-/Renditeabwägung und steigende Strompreise lukrative, hohe Investitionen. Zudem sei RWE hervorragend aufgestellt, um sich ein großes Stück vom Kuchen des Rechenzentrenbooms und möglicher Energieengpässe abzuschneiden./rob/la/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 15:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RWE Kaufen

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
52,78 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
52,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Werner Eisenmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
57,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

17:31 RWE Kaufen DZ BANK
05.02.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.02.26 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.01.26 RWE Overweight Barclays Capital
23.01.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu RWE AG St.

finanzen.net Aktienanalyse RWE-Aktie erhält von DZ BANK Bewertung: Kaufen RWE-Aktie erhält von DZ BANK Bewertung: Kaufen
dpa-afx RWE-Aktie gefragt: Gespräche über LNG-Lieferungen und Batterieprojekte mit Emiraten
finanzen.net RWE Aktie News: RWE macht am Freitagnachmittag Boden gut
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Freitagmittag gestärkt
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Kursplus
finanzen.net RWE Aktie News: RWE schiebt sich am Vormittag vor
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan streicht 'Positive Catalyst Watch' für RWE - Ziel hoch
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS RWE signs five-year UK PPA with Lidl
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS RWE and Amazon sign Nordseecluster B PPA
reNEWS RWE builds 400MW battery in Lingen
EQS Group EQS-PVR: RWE Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS RWE wins Thor production licence
RSS Feed
RWE AG St. zu myNews hinzufügen