Amazon Aktie
Marktkap. 2,02 Bio. EURKGV 39,70 Div. Rendite 0,00%
WKN 906866
ISIN US0231351067
Symbol AMZN
Amazon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Die vom Handelsriesen vorgestellten Quartalsergebnisse seien solide, doch das vieldiskutierte Thema sei eine höher als erwartete Investitionsprognose für 2026, schrieb Brad Erickson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Amazon stelle die Geduld der Anleger ganz klar auf die Probe, denn das Unternehmen sei der am meisten unterschätzte Technologieriese. Er sei fest davon überzeugt, dass sich der Konzern langfristig durchsetzen und eine Führungsrolle im Bereich KI einnehmen werde./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:27 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:27 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Benny Marty / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Amazon Outperform
|Unternehmen:
Amazon
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 300,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 206,06
|Abst. Kursziel*:
45,59%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 208,16
|Abst. Kursziel aktuell:
44,12%
|
Analyst Name:
Brad Erickson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 291,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Amazon
|18:11
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|17:56
|Amazon Buy
|UBS AG
|17:56
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|14:11
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.04.17
|Amazon Sell
|Standpoint Research
|23.03.17
|Amazon Sell
|UBS AG
|14.08.15
|Amazon Sell
|Pivotal Research Group
|04.02.09
|Amazon sell
|Stanford Financial Group, Inc.
|26.11.08
|Amazon sell
|Stanford Financial Group, Inc.
|26.09.18
|Amazon Hold
|Morningstar
|30.07.18
|Amazon neutral
|JMP Securities LLC
|13.06.18
|Amazon Hold
|Morningstar
|02.05.18
|Amazon Hold
|Morningstar
|02.02.18
|Amazon Neutral
|Monness, Crespi, Hardt & Co.