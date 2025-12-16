DAX 24.721 +0,9%ESt50 5.998 +1,2%MSCI World 4.516 +1,4%Top 10 Crypto 8,7015 +0,8%Nas 22.945 +1,8%Bitcoin 59.824 +12,0%Euro 1,1813 +0,3%Öl 68,63 +2,0%Gold 4.958 +3,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Stellantis A2QL01 Strategy (ex MicroStrategy) 722713 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- Amazon mit starken Zahlen -- PayPal, Rüstungsaktien, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Edelmetall oder Zockerpapier? Wiederholt sich die GameStop-Geschichte jetzt am Rohstoffmarkt mit Silber? Edelmetall oder Zockerpapier? Wiederholt sich die GameStop-Geschichte jetzt am Rohstoffmarkt mit Silber?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Amazon Aktie

Kaufen
Verkaufen
Amazon Aktien-Sparplan
175,80 EUR -13,50 EUR -7,13 %
STU
208,16 USD -14,21 USD -6,39 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,02 Bio. EUR

KGV 39,70 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 906866

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US0231351067

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AMZN

RBC Capital Markets

Amazon Outperform

17:56 Uhr
Amazon Outperform
Aktie in diesem Artikel
Amazon
175,80 EUR -13,50 EUR -7,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Die vom Handelsriesen vorgestellten Quartalsergebnisse seien solide, doch das vieldiskutierte Thema sei eine höher als erwartete Investitionsprognose für 2026, schrieb Brad Erickson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Amazon stelle die Geduld der Anleger ganz klar auf die Probe, denn das Unternehmen sei der am meisten unterschätzte Technologieriese. Er sei fest davon überzeugt, dass sich der Konzern langfristig durchsetzen und eine Führungsrolle im Bereich KI einnehmen werde./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:27 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:27 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Benny Marty / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Amazon Outperform

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 206,06		 Abst. Kursziel*:
45,59%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 208,16		 Abst. Kursziel aktuell:
44,12%
Analyst Name:
Brad Erickson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 291,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Amazon

18:11 Amazon Overweight Barclays Capital
17:56 Amazon Buy UBS AG
17:56 Amazon Outperform RBC Capital Markets
14:11 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:56 Amazon Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Amazon

finanzen.net Zahlen im Blick Amazon-Aktie fällt tief: Gewinn und Umsatzplus aber deutlich höhere Investitionen Amazon-Aktie fällt tief: Gewinn und Umsatzplus aber deutlich höhere Investitionen
dpa-afx ROUNDUP 3: Amazon plant Investitionen von 200 Milliarden Dollar - Aktie sackt ab
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS 2: KI-Investitionen bereiten auch bei Amazon Kopfzerbrechen
finanzen.net Amazon Aktie News: Amazon am Nachmittag im Keller
finanzen.net Freundlicher Handel: NASDAQ 100 liegt zum Start des Freitagshandels im Plus
finanzen.net Freitagshandel in New York: S&P 500 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone
finanzen.net Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zum Start im Aufwind
finanzen.net Freundlicher Handel: Dow Jones beginnt Freitagshandel im Plus
TraderFox KI-Boom unter Druck: Warum Google, NVIDIA & Broadcom glänzen – und Amazon, AMD und Software-Aktien zittern!
Deutsche Welle Amazon cuts more corporate jobs in post-pandemic downsize
Benzinga Amazon Stock Enters &#39;Prove It Mode&#39;: Analysts Are Cautious, But Say &#39;AI Position Is Underappreciated&#39;
Business Times Amazon shares slide as US$200 billion outlay fans fears over AI returns
Benzinga Dow Jumps Over 600 Points; Amazon Shares Dip After Q4 Results
Financial Times US tech stocks rebound despite Amazon plunge
Business Times Wall Street rebounds after week-long tech rout, Amazon down on AI capex jump
Financial Times US tech stocks rebound despite Amazon plunge
Benzinga Amazon To $300? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday
RSS Feed
Amazon zu myNews hinzufügen