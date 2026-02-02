Amazon-Aktie im Aufwind: UBS-Analyst schraubt Erwartungen für AWS-Sparte hoch
Kurz vor der Bilanzvorlage am 5. Februar setzt die UBS ein Zeichen. Analyst Stephen Ju schraubt das Kursziel für Amazon etwas hoch und setzt voll auf das Wachstumspotenzial von AWS.
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon von 310 auf 311 US-Dollar angehoben. Stephen Ju verschob am Dienstag seinen Bewertungszeitraum um ein Quartal nach vorne und hob gleichzeitig seine Schätzungen für den Umsatz in der Cloudsparte AWS und die Kapitalausgaben an.
Die Bilanzvorlage steht am 5. Februar ins Haus. Am Montag ging es für die Amazon-Aktie schlussendlich um 1,53 Prozent auf 242,96 US-Dollar nach oben, nachbörslich weiten sich die Gewinn dann um weitere 0,45 Prozent auf 244,06 US-Dollar aus.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser)
