Wachstumsmotor Cloud

Amazon-Aktie im Aufwind: UBS-Analyst schraubt Erwartungen für AWS-Sparte hoch

03.02.26 08:31 Uhr
NASDAQ-Aktie Amazon: UBS erhöht Kursziel - Bullishe Prognose für AWS-Umsatz | finanzen.net

Kurz vor der Bilanzvorlage am 5. Februar setzt die UBS ein Zeichen. Analyst Stephen Ju schraubt das Kursziel für Amazon etwas hoch und setzt voll auf das Wachstumspotenzial von AWS.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
206,55 EUR 0,05 EUR 0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon von 310 auf 311 US-Dollar angehoben. Stephen Ju verschob am Dienstag seinen Bewertungszeitraum um ein Quartal nach vorne und hob gleichzeitig seine Schätzungen für den Umsatz in der Cloudsparte AWS und die Kapitalausgaben an.

Die Bilanzvorlage steht am 5. Februar ins Haus. Am Montag ging es für die Amazon-Aktie schlussendlich um 1,53 Prozent auf 242,96 US-Dollar nach oben, nachbörslich weiten sich die Gewinn dann um weitere 0,45 Prozent auf 244,06 US-Dollar aus.

/rob/ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 00:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser)

In eigener Sache

Bildquellen: Twin Design / Shutterstock.com, Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
08:11Amazon BuyUBS AG
02.02.2026Amazon BuyJefferies & Company Inc.
26.01.2026Amazon OutperformRBC Capital Markets
12.12.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.12.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
