Broadcom mit starken Zahlen
Kommt die Anthropic-Aktie? ChatGPT-Konkurrent liebäugelt mit Börsengang - Mega-IPO möglich
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Amazon Aktie

Marktkap. 2,11 Bio. EUR

KGV 39,70 Div. Rendite 0,00%
JP Morgan Chase & Co.

Amazon Overweight

17:01 Uhr
Amazon
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Analyst Doug Anmuth bleibt in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf das Jahr 2026 für US-Internetaktien generell positiv gestimmt. Er wird aber im vierten Jahr des KI-Megatrends selektiver, da jetzt die Monetarisierung in diesem Bereich mit anhaltend hohen Investitionen an Bedeutung gewinne. Seine Top-Empfehlungen sind unter den Großen der Branche Alphabet und Amazon und daneben noch Spotify sowie Doordash./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 23:39 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 04:00 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

