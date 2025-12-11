Amazon Aktie
Marktkap. 2,11 Bio. EURKGV 39,70 Div. Rendite 0,00%
WKN 906866
ISIN US0231351067
Symbol AMZN
Amazon Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Analyst Doug Anmuth bleibt in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf das Jahr 2026 für US-Internetaktien generell positiv gestimmt. Er wird aber im vierten Jahr des KI-Megatrends selektiver, da jetzt die Monetarisierung in diesem Bereich mit anhaltend hohen Investitionen an Bedeutung gewinne. Seine Top-Empfehlungen sind unter den Großen der Branche Alphabet und Amazon und daneben noch Spotify sowie Doordash./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 23:39 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 04:00 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Amazon
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 305,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 227,50
|Abst. Kursziel*:
34,07%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 225,68
|Abst. Kursziel aktuell:
35,15%
|
Analyst Name:
Doug Anmuth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 287,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Amazon
|17:01
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:01
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:01
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.04.17
|Amazon Sell
|Standpoint Research
|23.03.17
|Amazon Sell
|UBS AG
|14.08.15
|Amazon Sell
|Pivotal Research Group
|04.02.09
|Amazon sell
|Stanford Financial Group, Inc.
|26.11.08
|Amazon sell
|Stanford Financial Group, Inc.
|26.09.18
|Amazon Hold
|Morningstar
|30.07.18
|Amazon neutral
|JMP Securities LLC
|13.06.18
|Amazon Hold
|Morningstar
|02.05.18
|Amazon Hold
|Morningstar
|02.02.18
|Amazon Neutral
|Monness, Crespi, Hardt & Co.