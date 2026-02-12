DAX 24.820 -0,1%ESt50 5.987 -0,4%MSCI World 4.503 -0,3%Top 10 Crypto 8,5520 +2,8%Nas 22.597 -2,0%Bitcoin 56.403 +1,2%Euro 1,1858 -0,1%Öl 67,85 +0,4%Gold 4.945 +0,5%
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen rot -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero von Talabat belastet -- Siemens, RWE, Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Bernstein Research

AstraZeneca Outperform

11:26 Uhr
AstraZeneca Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Astrazeneca von 18400 auf 20500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trotz Kursen auf Allzeithoch werde der Wert noch immer unterschätzt, schrieb Justin Smith am Donnerstag. Dies gelte besonders für die Medikamentenpipeline außerhalb der Onkologie./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 14:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca Outperform

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
205,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
171,70 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Justin Smith 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
140,44 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

11:26 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
12.02.26 AstraZeneca Halten DZ BANK
11.02.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
11.02.26 AstraZeneca Overweight Barclays Capital
10.02.26 AstraZeneca Buy UBS AG
mehr Analysen

