AstraZeneca Aktie
Marktkap. 263,78 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZN
AstraZeneca Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Astrazeneca von 18400 auf 20500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trotz Kursen auf Allzeithoch werde der Wert noch immer unterschätzt, schrieb Justin Smith am Donnerstag. Dies gelte besonders für die Medikamentenpipeline außerhalb der Onkologie./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 14:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com
Zusammenfassung: AstraZeneca Outperform
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
205,00 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
171,70 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Justin Smith
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
140,44 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
