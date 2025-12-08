DAX 24.930 +0,3%ESt50 5.995 -0,3%MSCI World 4.505 -0,2%Top 10 Crypto 8,5520 +2,8%Nas 22.597 -2,0%Bitcoin 56.603 +1,5%Euro 1,1873 +0,0%Öl 67,55 %Gold 4.997 +1,5%
Unilever Aktie

Kaufen
Verkaufen
48,07 EUR -2,63 EUR -5,19 %
GVIE
Aktie in diesem Artikel
Unilever plc
48,07 EUR -2,63 EUR -5,19%
Charts| News| Analysen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4440 Pence auf "Sell" belassen. Das kontrastreiche vierte Quartal lasse nur begrenzten Spielraum für steigende Erwartungen und einen weiteren Kursanstieg, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstagabend./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 23:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever Sell

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
44,40 £
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
51,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,91 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever plc

13:51 Unilever Sell UBS AG
13:01 Unilever Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:41 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:26 Unilever Overweight Barclays Capital
12.02.26 Unilever Underperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

