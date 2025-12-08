Unilever Aktie
WKN A0JNE2
ISIN GB00B10RZP78
Symbol UNLYF
Unilever Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4440 Pence auf "Sell" belassen. Das kontrastreiche vierte Quartal lasse nur begrenzten Spielraum für steigende Erwartungen und einen weiteren Kursanstieg, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstagabend./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 23:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: Unilever Sell
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
44,40 £
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
51,20 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,91 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
