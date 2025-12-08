Unilever Aktie
WKN A0JNE2
ISIN GB00B10RZP78
Symbol UNLYF
Unilever Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Unilever von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert für den Konsumgüterkonzern von 5200 auf 5650 Pence angehoben. Der strategische Konzernumbau schreite voran, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Doch mittlerweile seien die Aktien nach ihrem jüngsten Anstieg fair bewertet, begründete er die aufgegebene Kaufempfehlung./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 16:44 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 16:48 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Unilever Halten
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
$ 55,42
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Axel Herlinghaus
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,91 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
