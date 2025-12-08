DAX 25.005 +0,8%ESt50 6.022 +0,7%MSCI World 4.508 +0,0%Top 10 Crypto 8,7535 -0,7%Nas 22.530 -0,1%Bitcoin 57.155 -1,8%Euro 1,1832 -0,2%Öl 67,26 -1,9%Gold 4.864 -2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt knapp unter 25.000-Punkte-Marke -- Novo Nordisk setzt Aktienrückkauf fort -- Rheinmetall mit Großauftrag -- Steyr, Microsoft, TeamViewer, Norwegian, BHP, Ottobock, Warner Bros. im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co in Rot: Neue Verhandlungen belasten Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co in Rot: Neue Verhandlungen belasten
Umbau bei Steyr Motors AG: Aktie legt nach Rekordzielen zu Umbau bei Steyr Motors AG: Aktie legt nach Rekordzielen zu
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Unilever Aktie

Kaufen
Verkaufen
48,07 EUR -2,63 EUR -5,19 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Bei einem anderen Broker handeln Smartphone
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0JNE2

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00B10RZP78

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol UNLYF

Diese Aktie wird nicht mehr gehandelt
DZ BANK

Unilever Halten

17:56 Uhr
Unilever Halten
Aktie in diesem Artikel
Unilever plc
48,07 EUR -2,63 EUR -5,19%
Charts| News| Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Unilever von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert für den Konsumgüterkonzern von 5200 auf 5650 Pence angehoben. Der strategische Konzernumbau schreite voran, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Doch mittlerweile seien die Aktien nach ihrem jüngsten Anstieg fair bewertet, begründete er die aufgegebene Kaufempfehlung./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 16:44 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 16:48 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Unilever Halten

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
$ 55,42		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,91 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever plc

12:36 Unilever Overweight Barclays Capital
13.02.26 Unilever Sell UBS AG
13.02.26 Unilever Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.02.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.02.26 Unilever Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Unilever plc

dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Unilever auf 'Overweight' - Ziel 5700 Pence
RSS Feed
Unilever plc zu myNews hinzufügen