DZ BANK

Unilever Halten

17:56 Uhr

Aktie in diesem Artikel Unilever plc 48,07 EUR -2,63 EUR -5,19% Charts| News| Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Unilever von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert für den Konsumgüterkonzern von 5200 auf 5650 Pence angehoben. Der strategische Konzernumbau schreite voran, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Doch mittlerweile seien die Aktien nach ihrem jüngsten Anstieg fair bewertet, begründete er die aufgegebene Kaufempfehlung./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 16:44 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 16:48 / MESZ

