Adobe: Suche nach neuem Chef - Quartalszahlen übertreffen Erwartungen -- Allianz, Mercedes-Benz im Fokus
Daimler Truck-Aktie: Warburg Research vergibt Buy Daimler Truck-Aktie: Warburg Research vergibt Buy
QIAGEN Aktie

35,79 EUR +0,22 EUR +0,60 %
STU
41,12 USD -0,11 USD -0,27 %
BTT
Marktkap. 7,43 Mrd. EUR

KGV 23,17
WKN A41HBE

ISIN NL0015002SN0

Symbol QGEN

Deutsche Bank AG

QIAGEN Buy

09:26 Uhr
QIAGEN N.V.
35,79 EUR 0,22 EUR 0,60%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Qiagen bei unverändertem Kursziel von 54 US-Dollar von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Jan Koch kehrt nach seiner Abstufung im Januar und dem seitherigen Kursrutsch am Freitag nun wieder zu seiner Kaufempfehlung für den Diagnostikspezialisten zurück. Eine Übernahmeprämie sei inzwischen vollständig ausgepreist worden. Die Anleger könnten sich jetzt wieder auf das operative Geschäft konzentrieren. 2026 hänge zwar viel vom späteren Verlauf ab, dies sei aber bei vielen Unternehmen der Branche der Fall. Die Qiagen-Bewertung sei unabmitioniert./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 05:01 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: QIAGEN

Unternehmen:
QIAGEN N.V.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
35,65 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
35,79 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jan Koch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu QIAGEN N.V.

09:26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
20.02.26 QIAGEN Overweight Barclays Capital
19.02.26 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
12.02.26 QIAGEN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.02.26 QIAGEN Hold Deutsche Bank AG
Nachrichten zu QIAGEN N.V.

finanzen.net Analyse im Fokus QIAGEN-Aktie: Hochstufung durch Deutsche Bank AG QIAGEN-Aktie: Hochstufung durch Deutsche Bank AG
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Freitagshandels Verluste
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zeigt sich zum Start leichter
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Start des Freitagshandels in Rot
finanzen.net QIAGEN Aktie News: QIAGEN gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX sackt schlussendlich ab
finanzen.net QIAGEN Aktie News: QIAGEN wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst
finanzen.net XETRA-Handel Das macht der TecDAX aktuell
finanzen.net QIAGEN Aktie News: QIAGEN am Donnerstagmittag mit Verlusten
Zacks Qiagen (QGEN) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
Zacks Qiagen (QGEN) Up 6.3% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
Zacks Qiagen (QGEN) International Revenue in Focus: Trends and Expectations
Zacks Why Qiagen (QGEN) is a Top Value Stock for the Long-Term
MotleyFool Qiagen (QGEN) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Zacks Here's What Key Metrics Tell Us About Qiagen (QGEN) Q3 Earnings
Zacks Qiagen (QGEN) Q3 Earnings and Revenues Surpass Estimates
EQS Group EQS-Adhoc: QIAGEN N.V.: QIAGEN announces CEO transition plan
