FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Qiagen bei unverändertem Kursziel von 54 US-Dollar von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Jan Koch kehrt nach seiner Abstufung im Januar und dem seitherigen Kursrutsch am Freitag nun wieder zu seiner Kaufempfehlung für den Diagnostikspezialisten zurück. Eine Übernahmeprämie sei inzwischen vollständig ausgepreist worden. Die Anleger könnten sich jetzt wieder auf das operative Geschäft konzentrieren. 2026 hänge zwar viel vom späteren Verlauf ab, dies sei aber bei vielen Unternehmen der Branche der Fall. Die Qiagen-Bewertung sei unabmitioniert./ag/zb
Unternehmen:
QIAGEN N.V.
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
35,65 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold
Kurs aktuell:
35,79 €
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Jan Koch
KGV*:
-
Ø Kursziel:
50,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
