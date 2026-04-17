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Symbol VLEEF

UBS AG

Valeo SA Neutral

14:06 Uhr
Valeo SA Neutral
Aktie in diesem Artikel
Valeo SA
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Valeo nach Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Neutral" belassen. Der Autozulieferer habe die Erwartungen erfüllt, schrieb David Lesne in seiner Einschätzung vom Donnerstagabend./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 17:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Valeo SA Neutral

Unternehmen:
Valeo SA		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
10,80 €		 Abst. Kursziel*:
1,85%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
10,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,28%
Analyst Name:
David Lesne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Valeo SA

14:06 Valeo SA Neutral UBS AG
13:21 Valeo SA Hold Deutsche Bank AG
23.04.26 Valeo SA Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.04.26 Valeo SA Equal Weight Barclays Capital
09.04.26 Valeo SA Neutral UBS AG
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