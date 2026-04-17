Valeo SA Aktie
Marktkap. 2,68 Mrd. EURKGV 14,18 Div. Rendite 3,78%
WKN A2ALDB
ISIN FR0013176526
Symbol VLEEF
Valeo SA Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Valeo nach Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Neutral" belassen. Der Autozulieferer habe die Erwartungen erfüllt, schrieb David Lesne in seiner Einschätzung vom Donnerstagabend./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 17:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Valeo SA Neutral
|Unternehmen:
Valeo SA
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
11,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
10,80 €
|Abst. Kursziel*:
1,85%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
10,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,28%
|
Analyst Name:
David Lesne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
14,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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