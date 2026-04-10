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Symbol VLEEF

Barclays Capital

Valeo SA Equal Weight

08:11 Uhr
Valeo SA Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Valeo SA
11,21 EUR 0,22 EUR 1,96%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Erwann Dagorne setzt in der europäischen Automobilbranche im aktuellen Umfeld stärker auf Defensivqualitäten und Preismacht. Dabei empfiehlt er Continental und rät dazu, auch Michelin nicht mehr in den Portfolios unterzugewichten. Neuer Kostendruck sowie die Konjunktur- und Verbraucherrisiken durch den Iran-Krieg hätten das ohnehin fragile Umfeld weiter geschwächt, schrieb der Experte. Die Branche sei allerdings inzwischen besser auf Widrigkeiten vorbereitet. Aumovio hält er für eine attraktive Turnaroundstory mit enormem Wertschöpfungspotenzial - gerade im Vergleich mit dem direkten Konkurrenten Valeo./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 20:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 02:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Valeo SA Equal Weight

Unternehmen:
Valeo SA		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
10,99 €		 Abst. Kursziel*:
0,09%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
11,21 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,83%
Analyst Name:
Erwann Dagorne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Valeo SA

08:11 Valeo SA Equal Weight Barclays Capital
09.04.26 Valeo SA Neutral UBS AG
30.03.26 Valeo SA Hold Jefferies & Company Inc.
02.03.26 Valeo SA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.02.26 Valeo SA Market-Perform Bernstein Research
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