Valeo SA Aktie
Marktkap. 2,71 Mrd. EURKGV 14,18 Div. Rendite 3,78%
WKN A2ALDB
ISIN FR0013176526
Symbol VLEEF
Valeo SA Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Erwann Dagorne setzt in der europäischen Automobilbranche im aktuellen Umfeld stärker auf Defensivqualitäten und Preismacht. Dabei empfiehlt er Continental und rät dazu, auch Michelin nicht mehr in den Portfolios unterzugewichten. Neuer Kostendruck sowie die Konjunktur- und Verbraucherrisiken durch den Iran-Krieg hätten das ohnehin fragile Umfeld weiter geschwächt, schrieb der Experte. Die Branche sei allerdings inzwischen besser auf Widrigkeiten vorbereitet. Aumovio hält er für eine attraktive Turnaroundstory mit enormem Wertschöpfungspotenzial - gerade im Vergleich mit dem direkten Konkurrenten Valeo./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 20:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 02:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: sergign / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Valeo SA Equal Weight
|Unternehmen:
Valeo SA
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
11,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
10,99 €
|Abst. Kursziel*:
0,09%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
11,21 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,83%
|
Analyst Name:
Erwann Dagorne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
14,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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