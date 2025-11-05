Valeo SA Aktie
Marktkap. 2,93 Mrd. EURKGV 13,97 Div. Rendite 4,51%
WKN A2ALDB
ISIN FR0013176526
Symbol VLEEF
Valeo SA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Outperform" belassen. Die Berichtssaison der Autozulieferer in Europa und den USA sei weit fortgeschritten, schrieb Harry Martin in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die meisten Lieferanten seien etwas anspruchsvoller geworden mit ihren Erwartungen an die Automobilproduktion in diesem Jahr, das für viele Zulieferwerte ein wohl starkes Börsenjahr werde. Die Prognosen für den Umsatz und den operativen Gewinn seien aber zumeist nicht angehoben worden./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 19:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Valeo SA Outperform
|Unternehmen:
Valeo SA
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
11,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
12,00 €
|Abst. Kursziel*:
-8,33%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
11,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,91%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Valeo SA
|08:11
|Valeo SA Outperform
|Bernstein Research
|28.10.25
|Valeo SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|Valeo SA Hold
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|Valeo SA Outperform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Valeo SA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.23
|Valeo SA Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.04.23
|Valeo SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.23
|Valeo SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.23
|Valeo SA Underperform
|RBC Capital Markets
|20.01.23
|Valeo SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Valeo SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|Valeo SA Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Valeo SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|Valeo SA Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.25
|Valeo SA Hold
|Jefferies & Company Inc.