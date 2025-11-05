DAX 24.050 +0,4%ESt50 5.669 +0,2%MSCI World 4.364 +0,2%Top 10 Crypto 14,28 -0,5%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 89.650 -0,8%Euro 1,1511 +0,1%Öl 63,80 +0,4%Gold 4.005 +0,6%
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- Commerzbank: Operativer Gewinn legt zu -- Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Valeo SA Aktie

Valeo SA Aktien-Sparplan
11,95 EUR -0,05 EUR -0,38 %
STU
12,00 EUR +0,02 EUR +0,17 %
PAR
Marktkap. 2,93 Mrd. EUR

KGV 13,97 Div. Rendite 4,51%
WKN A2ALDB

ISIN FR0013176526

Bernstein Research

Valeo SA Outperform

08:11 Uhr
Valeo SA Outperform
Valeo SA
11,95 EUR -0,05 EUR -0,38%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Outperform" belassen. Die Berichtssaison der Autozulieferer in Europa und den USA sei weit fortgeschritten, schrieb Harry Martin in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die meisten Lieferanten seien etwas anspruchsvoller geworden mit ihren Erwartungen an die Automobilproduktion in diesem Jahr, das für viele Zulieferwerte ein wohl starkes Börsenjahr werde. Die Prognosen für den Umsatz und den operativen Gewinn seien aber zumeist nicht angehoben worden./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 19:19 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

