DAX schwächelt leicht -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- Siemens Energy, BioNTech, Rüstungsaktien, DEUTZ, Zalando, Munich Re, DroneShield, Nordex im Fokus
Valeo SA Aktie

Valeo SA Aktien-Sparplan
11,90 EUR -0,13 EUR -1,04 %
STU
11,94 EUR -0,24 EUR -1,93 %
GVIE
Marktkap. 2,98 Mrd. EUR

KGV 13,97 Div. Rendite 4,51%
WKN A2ALDB

ISIN FR0013176526

Symbol VLEEF

UBS AG

Valeo SA Neutral

12:06 Uhr
Valeo SA Neutral
Aktie in diesem Artikel
Valeo SA
11,90 EUR -0,13 EUR -1,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Valeo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die harte Realität werde die Anleger dieses Jahr wohl früh treffen, schrieb Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Autobranchenstudie. Die Ausblicke der Unternehmen könnten insgesamt enttäuschen und die Markterwartungen für 2026 daher sinken. Vor allem das China-Geschäft dürfte auf den Erwartungen für die deutschen Autobauer lasten, Reifenhersteller dürften ein eher schwieriges erstes Halbjahr haben und bei den Zulieferern fehle voraussichtlich Luft nach oben für die Gewinnmargen./mis/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 21:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 21:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Valeo SA Neutral

Unternehmen:
Valeo SA		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
11,83 €		 Abst. Kursziel*:
-15,47%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
11,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,97%
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Valeo SA

12:06 Valeo SA Neutral UBS AG
05.01.26 Valeo SA Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 Valeo SA Equal Weight Barclays Capital
26.11.25 Valeo SA Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Valeo SA Market-Perform Bernstein Research
