Valeo SA Aktie
Marktkap. 2,98 Mrd. EURKGV 13,97 Div. Rendite 4,51%
WKN A2ALDB
ISIN FR0013176526
Symbol VLEEF
Valeo SA Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Valeo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die harte Realität werde die Anleger dieses Jahr wohl früh treffen, schrieb Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Autobranchenstudie. Die Ausblicke der Unternehmen könnten insgesamt enttäuschen und die Markterwartungen für 2026 daher sinken. Vor allem das China-Geschäft dürfte auf den Erwartungen für die deutschen Autobauer lasten, Reifenhersteller dürften ein eher schwieriges erstes Halbjahr haben und bei den Zulieferern fehle voraussichtlich Luft nach oben für die Gewinnmargen./mis/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 21:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 21:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Valeo SA Neutral
|Unternehmen:
Valeo SA
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
10,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
11,83 €
|Abst. Kursziel*:
-15,47%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
11,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-15,97%
|
Analyst Name:
Patrick Hummel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
