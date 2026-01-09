Valeo SA Aktie
Marktkap. 2,98 Mrd. EURKGV 13,97 Div. Rendite 4,51%
WKN A2ALDB
ISIN FR0013176526
Symbol VLEEF
Valeo SA Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Valeo vor den am 26. Februar anstehenden Quartalszahlen von 12 auf 13 Euro angehoben. Die Einstufung für die Aktie wurde aber auf "Hold" belassen. Das vierte Jahresviertel dürfte den Erwartungen des Zulieferers für die Autoindustrie entsprochen haben. Entsprechend sollten die Umsätze denen des Vorquartals entsprechen und die Margen im zweiten Halbjahr 2025 über denen des ersten liegen, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Valeo SA Hold
|Unternehmen:
Valeo SA
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
13,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
12,18 €
|Abst. Kursziel*:
6,78%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
11,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,51%
|
Analyst Name:
Christoph Laskawi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
