DAX 25.296 +0,0%ESt50 6.036 +0,5%MSCI World 4.511 +0,1%Top 10 Crypto 13,03 +1,9%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.127 -0,2%Euro 1,1637 -0,1%Öl 64,04 -2,1%Gold 4.618 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens Energy ENER6Y BioNTech (ADRs) A2PSR2 SAP 716460 BASF BASF11 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, VW, Richemont, Microsoft im Fokus
Top News
Honeywell-Aktie im Fokus: Quantencomputer-Tochter soll an die Börse gehen - eine Bedrohung für D-Wave? Honeywell-Aktie im Fokus: Quantencomputer-Tochter soll an die Börse gehen - eine Bedrohung für D-Wave?
Schaeffler-Aktie erreicht 52-Wochen-Hoch: Neue Roboter-Partnerschaft treibt Kurs weiter an Schaeffler-Aktie erreicht 52-Wochen-Hoch: Neue Roboter-Partnerschaft treibt Kurs weiter an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Valeo SA Aktie

Kaufen
Verkaufen
Valeo SA Aktien-Sparplan
11,98 EUR -0,36 EUR -2,92 %
STU
12,18 EUR -0,23 EUR -1,85 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,98 Mrd. EUR

KGV 13,97 Div. Rendite 4,51%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2ALDB

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0013176526

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VLEEF

Deutsche Bank AG

Valeo SA Hold

11:56 Uhr
Valeo SA Hold
Aktie in diesem Artikel
Valeo SA
11,98 EUR -0,36 EUR -2,92%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Valeo vor den am 26. Februar anstehenden Quartalszahlen von 12 auf 13 Euro angehoben. Die Einstufung für die Aktie wurde aber auf "Hold" belassen. Das vierte Jahresviertel dürfte den Erwartungen des Zulieferers für die Autoindustrie entsprochen haben. Entsprechend sollten die Umsätze denen des Vorquartals entsprechen und die Margen im zweiten Halbjahr 2025 über denen des ersten liegen, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Valeo SA Hold

Unternehmen:
Valeo SA		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
13,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
12,18 €		 Abst. Kursziel*:
6,78%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
11,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,51%
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Valeo SA

11:56 Valeo SA Hold Deutsche Bank AG
13.01.26 Valeo SA Neutral UBS AG
05.01.26 Valeo SA Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 Valeo SA Equal Weight Barclays Capital
26.11.25 Valeo SA Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Valeo SA

finanzen.net CAC 40-Papier Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Valeo SA von vor 3 Jahren bedeutet
finanzen.net CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Valeo SA-Investment von vor einem Jahr verdient
finanzen.net CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Valeo SA von vor 10 Jahren bedeutet
finanzen.net CAC 40-Wert Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Valeo SA von vor 5 Jahren bedeutet
finanzen.net CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Valeo SA-Investment von vor 3 Jahren verloren
finanzen.net CAC 40-Papier Valeo SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Valeo SA-Investment von vor einem Jahr verdient
finanzen.net Die Expertenmeinungen zur Valeo SA-Aktie im November 2025
finanzen.net CAC 40-Wert Valeo SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Valeo SA von vor 10 Jahren verloren
GlobeNewswire Valeo - voting rights - May 2025
GlobeNewswire Valeo Shareholders' Meeting 2025
GlobeNewswire Valeo announces a new green bond issue for an amount of 650 million euros with maturity May 2031
GlobeNewswire Voting rights April 2025 - Valeo
GlobeNewswire Valeo Q1 2025 Sales
GlobeNewswire Valeo - voting rights March 2025
GlobeNewswire Valeo - availability of the 2024 Universal Registration Document
GlobeNewswire Valeo Shareholders' Meeting 2025
RSS Feed
Valeo SA zu myNews hinzufügen