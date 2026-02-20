Valeo SA Aktie
Marktkap. 3,2 Mrd. EURKGV 13,97 Div. Rendite 4,51%
WKN A2ALDB
ISIN FR0013176526
Symbol VLEEF
Valeo SA Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Hold" belassen. Gewinne und Barmittelfluss hätten sich im zweiten Halbjahr 2025 verbessert, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Valeo SA Hold
|Unternehmen:
Valeo SA
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
13,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
12,58 €
|Abst. Kursziel*:
3,34%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
12,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,21%
|
Analyst Name:
Christoph Laskawi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,93 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
