DAX 25.400 +0,4%ESt50 6.178 +0,3%MSCI World 4.573 +0,2%Top 10 Crypto 8,7700 +1,9%Nas 22.878 -1,2%Bitcoin 57.584 +0,7%Euro 1,1807 +0,1%Öl 71,64 +1,0%Gold 5.180 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F freenet A0Z2ZZ Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Bayer BAY001 Microsoft 870747 Gerresheimer A0LD6E
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen fahren Plus ein -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, Block, Goldpreis im Fokus
Top News
Greenlight Capital-Portfolio: In diese Aktien investierte David Einhorn im vierten Quartal 2025 Greenlight Capital-Portfolio: In diese Aktien investierte David Einhorn im vierten Quartal 2025
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet mit Hold Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet mit Hold
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Valeo SA Aktie

Kaufen
Verkaufen
Valeo SA Aktien-Sparplan
12,48 EUR -0,49 EUR -3,74 %
STU
12,50 EUR -0,63 EUR -4,80 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,2 Mrd. EUR

KGV 13,97 Div. Rendite 4,51%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2ALDB

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0013176526

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VLEEF

Deutsche Bank AG

Valeo SA Hold

10:16 Uhr
Valeo SA Hold
Aktie in diesem Artikel
Valeo SA
12,48 EUR -0,49 EUR -3,74%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Hold" belassen. Gewinne und Barmittelfluss hätten sich im zweiten Halbjahr 2025 verbessert, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Valeo SA Hold

Unternehmen:
Valeo SA		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
13,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
12,58 €		 Abst. Kursziel*:
3,34%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
12,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,21%
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,93 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Valeo SA

10:16 Valeo SA Hold Deutsche Bank AG
23.01.26 Valeo SA Hold Jefferies & Company Inc.
15.01.26 Valeo SA Hold Deutsche Bank AG
13.01.26 Valeo SA Neutral UBS AG
05.01.26 Valeo SA Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Valeo SA

finanzen.net CAC 40-Wert Valeo SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Valeo SA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Valeo SA von vor 10 Jahren verloren
finanzen.net CAC 40-Papier Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Valeo SA von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Valeo SA von vor 3 Jahren bedeutet
finanzen.net Valeo SA-Aktie: Was Analysten im Januar vom Papier halten
finanzen.net CAC 40-Wert Valeo SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Valeo SA von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net CAC 40-Wert Valeo SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Valeo SA von vor 10 Jahren angefallen
finanzen.net CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Valeo SA von vor 5 Jahren gekostet
GlobeNewswire Valeo - voting rights - May 2025
GlobeNewswire Valeo Shareholders' Meeting 2025
GlobeNewswire Valeo announces a new green bond issue for an amount of 650 million euros with maturity May 2031
GlobeNewswire Voting rights April 2025 - Valeo
GlobeNewswire Valeo Q1 2025 Sales
GlobeNewswire Valeo - voting rights March 2025
GlobeNewswire Valeo - availability of the 2024 Universal Registration Document
GlobeNewswire Valeo Shareholders' Meeting 2025
RSS Feed
Valeo SA zu myNews hinzufügen