Valeo SA Aktie
Marktkap. 2,48 Mrd. EURKGV 13,97 Div. Rendite 4,51%
WKN A2ALDB
ISIN FR0013176526
Symbol VLEEF
Valeo SA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Valeo nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Der Autozulieferer habe die Konsensschätzung übertroffen und auf der anschließenden Analystenkonferenz zuversichtlich geklungen, schrieb Stephen Reitman in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Zu den Problemen des Chipzulieferers Nexperia merkte er an, Valeo sei nicht untätig geblieben und habe nach eigener Aussage bereits Alternativen für mehr als 95 Prozent der verwendeten Nexperia-Komponenten identifiziert und validiert./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 23:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 04:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Valeo SA Outperform
|Unternehmen:
Valeo SA
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
11,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
10,76 €
|Abst. Kursziel*:
2,23%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
11,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,92%
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
