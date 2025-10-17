DAX 24.230 +0,1%ESt50 5.674 +0,1%MSCI World 4.343 +0,0%Top 10 Crypto 15,26 +0,4%Nas 22.942 +0,9%Bitcoin 95.887 +1,2%Euro 1,1614 +0,0%Öl 65,83 -0,2%Gold 4.069 -1,4%
Valeo SA Aktie

11,22 EUR +0,46 EUR +4,28 %
STU
11,84 EUR +1,08 EUR +10,04 %
GVIE
Marktkap. 2,48 Mrd. EUR

KGV 13,97 Div. Rendite 4,51%
WKN A2ALDB

ISIN FR0013176526

Symbol VLEEF

Bernstein Research

10:56 Uhr
Valeo SA
11,22 EUR 0,46 EUR 4,28%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Valeo nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Der Autozulieferer habe die Konsensschätzung übertroffen und auf der anschließenden Analystenkonferenz zuversichtlich geklungen, schrieb Stephen Reitman in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Zu den Problemen des Chipzulieferers Nexperia merkte er an, Valeo sei nicht untätig geblieben und habe nach eigener Aussage bereits Alternativen für mehr als 95 Prozent der verwendeten Nexperia-Komponenten identifiziert und validiert./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 23:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 04:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Unternehmen:
Valeo SA		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
10,76 €		 Abst. Kursziel*:
2,23%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
11,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,92%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Valeo SA

10:56 Valeo SA Outperform Bernstein Research
08:26 Valeo SA Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.25 Valeo SA Hold Jefferies & Company Inc.
07.10.25 Valeo SA Hold Deutsche Bank AG
23.09.25 Valeo SA Overweight JP Morgan Chase & Co.
Nachrichten zu Valeo SA

