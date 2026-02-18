DAX 25.062 -0,9%ESt50 6.049 -0,9%MSCI World 4.537 -0,1%Top 10 Crypto 8,5985 -2,2%Nas 22.754 +0,8%Bitcoin 56.431 +0,1%Euro 1,1779 +0,0%Öl 71,35 +1,5%Gold 4.987 +0,2%
Daimler Truck Aktie

Marktkap. 30,98 Mrd. EUR

KGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK

ISIN DE000DTR0CK8

Deutsche Bank AG

Daimler Truck Buy

13:01 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
41,94 EUR -0,07 EUR -0,17%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 41 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nicolai Kempf ist in seiner am Donnerstag vorliegenden Analyse optimistisch für das weitere Marktumfeld für Nutzfahrzeugbauer. Er erwartet im zweiten Quartal eine Markterholung und dann im zweiten Halbjahr, dass Käufe vor dem Inkrafttreten strengerer EPA-Abgasnormen vorgezogen werden. Anleger schauten über den Tiefpunkt im ersten Quartal hinweg - auch in der Annahme, dass Zolleffekte weitergereicht werden können. Als Konsequenz von alldem erhöhte er den Multiplikator für die Ermittlung der Kursziele./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Daimler Truck Buy

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
49,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
41,94 €		 Abst. Kursziel*:
16,83%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
41,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,83%
Analyst Name:
Nicolai Kempf 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Daimler Truck

13.02.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
04.02.26 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
22.01.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
21.01.26 Daimler Truck Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

