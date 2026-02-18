Daimler Truck Aktie
Marktkap. 30,98 Mrd. EURKGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 41 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nicolai Kempf ist in seiner am Donnerstag vorliegenden Analyse optimistisch für das weitere Marktumfeld für Nutzfahrzeugbauer. Er erwartet im zweiten Quartal eine Markterholung und dann im zweiten Halbjahr, dass Käufe vor dem Inkrafttreten strengerer EPA-Abgasnormen vorgezogen werden. Anleger schauten über den Tiefpunkt im ersten Quartal hinweg - auch in der Annahme, dass Zolleffekte weitergereicht werden können. Als Konsequenz von alldem erhöhte er den Multiplikator für die Ermittlung der Kursziele./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daimler Trucks
Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
49,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
41,94 €
|Abst. Kursziel*:
16,83%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
41,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,83%
|
Analyst Name:
Nicolai Kempf
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
