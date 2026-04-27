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Marktkap. 32,28 Mrd. EUR

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UBS AG

Daimler Truck Neutral

12:41 Uhr
Daimler Truck Neutral
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
44,18 EUR 0,84 EUR 1,94%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Daimler Truck nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe in einem durchwachsenen ersten Quartal mit einem starken Auftragseingang positiv überrascht, wogegen das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) enttäuscht habe, schrieb Hemal Bhundia am Mittwoch in einer ersten Reaktion./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks

Zusammenfassung: Daimler Truck Neutral

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
44,11 €		 Abst. Kursziel*:
2,02%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
44,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,86%
Analyst Name:
Hemal Bhundia 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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