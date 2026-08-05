Delivery Hero Aktie
Marktkap. 11,43 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Der Marktanteil des Essenslieferanten sei in Korea im Monat Juli weitgehend stabil geblieben, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 15:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Neutral
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
41,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
37,05 €
|Abst. Kursziel*:
12,01%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
37,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,56%
|
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Delivery Hero
|06.08.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|25.07.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Delivery Hero Equal Weight
|Barclays Capital
|17.07.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|25.07.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Delivery Hero Equal Weight
|Barclays Capital
|17.07.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|17.07.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.26
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|01.06.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|14.02.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|07.01.19
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|13.11.18
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|06.08.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|25.07.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Delivery Hero Equal Weight
|Barclays Capital
|16.07.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG