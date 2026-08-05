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WKN A2E4K4

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Symbol DLVHF

UBS AG

Delivery Hero Neutral

06.08.26
Delivery Hero Neutral
Aktie in diesem Artikel
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Der Marktanteil des Essenslieferanten sei in Korea im Monat Juli weitgehend stabil geblieben, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 15:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Neutral

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
41,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
37,05 €		 Abst. Kursziel*:
12,01%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
37,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,56%
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

06.08.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
25.07.26 Delivery Hero Hold Jefferies & Company Inc.
21.07.26 Delivery Hero Equal Weight Barclays Capital
17.07.26 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.07.26 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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