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Symbol DLVHF

AI Analyse

UBS AG

Delivery Hero Neutral

09:11 Uhr
Delivery Hero Neutral
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Delivery Hero mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Neutral" belassen. Im August habe die Südkorea-Tochter Baemin des Essenslieferdienstes erstmals seit Monaten einen leichten Rückgang des Marktanteils gegenüber dem Vormonat verzeichnet, was er aber als nur moderat negativ für die Dynamik werte, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwoch. Der südkoreanische Markt sei derweil gegenüber dem Juli um fast neun Prozent gewachsen. Der Experte betonte, dass Delivery Hero sich bei der Vorlage der letzten Quartalszahlen positiv zur Geschäftsentwicklung in Südkorea und im asiatisch-pazifischen Raum geäußert habe./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 06:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Neutral

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
41,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
36,46 €		 Abst. Kursziel*:
13,82%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
36,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,70%
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

09:11 Delivery Hero Neutral UBS AG
05.09.26 Delivery Hero Hold Jefferies & Company Inc.
03.09.26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
01.09.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
28.08.26 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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