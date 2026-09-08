Delivery Hero Aktie
Marktkap. 11,14 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
AI Analyse
Delivery Hero Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Delivery Hero mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Neutral" belassen. Im August habe die Südkorea-Tochter Baemin des Essenslieferdienstes erstmals seit Monaten einen leichten Rückgang des Marktanteils gegenüber dem Vormonat verzeichnet, was er aber als nur moderat negativ für die Dynamik werte, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwoch. Der südkoreanische Markt sei derweil gegenüber dem Juli um fast neun Prozent gewachsen. Der Experte betonte, dass Delivery Hero sich bei der Vorlage der letzten Quartalszahlen positiv zur Geschäftsentwicklung in Südkorea und im asiatisch-pazifischen Raum geäußert habe./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 06:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Neutral
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
41,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
36,46 €
|Abst. Kursziel*:
13,82%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
36,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,70%
|
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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