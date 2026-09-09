Inditex Aktie
Marktkap. 176,14 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
Inditex Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Buy" belassen. Selbst als größter Modehändler weltweit sei das Unternehmen noch weit entfernt von Ausgereiftheit, schrieb Sreedhar Mahamkali am Mittwoch. Die jüngsten Wachstumszahlen der Spanier passten in den längerfristigen Trend, dass Inditex stärker wächst als der globale Modemarkt./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 18:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Inditex Buy
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
62,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
54,90 €
|Abst. Kursziel*:
12,93%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
54,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,22%
|
Analyst Name:
Sreedhar Mahamkali
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
61,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|08:01
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|09.09.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|09.09.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|09.09.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|29.05.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|23.01.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG