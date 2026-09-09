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Inditex Aktie

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Marktkap. 176,14 Mrd. EUR

KGV 27,55 Div. Rendite 2,58%
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WKN A11873

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UBS AG

Inditex Buy

09:11 Uhr
Inditex Buy
Aktie in diesem Artikel
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
54,76 EUR 0,38 EUR 0,70%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Buy" belassen. Selbst als größter Modehändler weltweit sei das Unternehmen noch weit entfernt von Ausgereiftheit, schrieb Sreedhar Mahamkali am Mittwoch. Die jüngsten Wachstumszahlen der Spanier passten in den längerfristigen Trend, dass Inditex stärker wächst als der globale Modemarkt./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 18:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Inditex Buy

Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
54,90 €		 Abst. Kursziel*:
12,93%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
54,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,22%
Analyst Name:
Sreedhar Mahamkali 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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