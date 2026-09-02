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Danone Aktie

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Marktkap. 40,83 Mrd. EUR

KGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
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Symbol GPDNF

Deutsche Bank AG

Danone Sell

09:46 Uhr
Danone Sell
Aktie in diesem Artikel
Danone S.A.
63,80 EUR -0,92 EUR -1,42%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Danone von 63 auf 61 gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die europäischen Konsumgüterkonzerne notierten relativ zum Gesamtmarkt auf dem tiefsten Niveau seit 18 Jahren, schrieb Tom Sykes in seiner am Mittwoch veröffentlichten Analyse. Daher stelle er wieder und wieder seine Underperformance-These auf den Prüfstand. Unglücklicherweise dürften die Geldbeutel der Konsumenten dem Wirtschaftswachstum auch künftig nicht folgen können, was die Gewinne und Bewertungen der Branche weiter unter Druck setze. Einzig und allein Henkel empfiehlt Sykes noch zum Kauf. Die Düsseldorfer seien weniger abhängig vom Ölpreis als viele andere Unternehmen der Branche./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Danone Sell

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
64,00 €		 Abst. Kursziel*:
-4,69%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
63,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,39%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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