Novartis Aktie
Marktkap. 244,09 Mrd. EURKGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
AI Analyse
Novartis Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Novartis mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 120 Franken in die Bewertung aufgenommen. Das unerwartete Scheitern einer Studie mit dem Medikament Pelacarsen und der Rückschlag bei DM1 hätten Spuren hinterlassen im Aktienkurs, schrieb Trung Huynh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit werde das klinische Umsetzungsrisiko verdeutlicht bei der Erreichung der Umsatzprognose. Es seien Erfolge bei der Schließung der Patentlücke notwendig, um konstruktiver auf die Aktie zu blicken./tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:05 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Sector Perform
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
120,00 CHF
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
111,80 CHF
|Abst. Kursziel*:
7,33%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Trung Huynh
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
123,87 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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