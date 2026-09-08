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AI Analyse

RBC Capital Markets

Novartis Sector Perform

08:01 Uhr
Novartis Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Novartis mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 120 Franken in die Bewertung aufgenommen. Das unerwartete Scheitern einer Studie mit dem Medikament Pelacarsen und der Rückschlag bei DM1 hätten Spuren hinterlassen im Aktienkurs, schrieb Trung Huynh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit werde das klinische Umsetzungsrisiko verdeutlicht bei der Erreichung der Umsatzprognose. Es seien Erfolge bei der Schließung der Patentlücke notwendig, um konstruktiver auf die Aktie zu blicken./tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:05 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Sector Perform

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
120,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
111,80 CHF		 Abst. Kursziel*:
7,33%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Trung Huynh 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
123,87 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

08:01 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
08.09.26 Novartis Sell Deutsche Bank AG
08.09.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.26 Novartis Equal Weight Barclays Capital
07.09.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
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