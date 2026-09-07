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Novo Nordisk Aktie

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39,70 EUR -0,07 EUR -0,16 %
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Marktkap. 176,77 Mrd. EUR

KGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
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AI Analyse

Barclays Capital

Novo Nordisk Equal Weight

09:11 Uhr
Novo Nordisk Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
39,70 EUR -0,07 EUR -0,16%
Charts| News| Analysen
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novo Nordisk von 310 auf 300 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst James Gordon warf am Montag einen detaillierten Blick auf die europäische Pharmabranche und die Aussichten bis Ende 2026 und für 2027. Bei Novo passte er seine Schätzungen an Währungsentwicklungen an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk

Zusammenfassung: Novo Nordisk Equal Weight

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
300,00 DKK
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
39,70 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
280,88 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

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