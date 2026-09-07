Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 176,77 Mrd. EURKGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
AI Analyse
Novo Nordisk Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novo Nordisk von 310 auf 300 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst James Gordon warf am Montag einen detaillierten Blick auf die europäische Pharmabranche und die Aussichten bis Ende 2026 und für 2027. Bei Novo passte er seine Schätzungen an Währungsentwicklungen an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Novo Nordisk
Zusammenfassung: Novo Nordisk Equal Weight
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
300,00 DKK
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
39,70 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Gordon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
280,88 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novo Nordisk
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|Novo Nordisk Neutral
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|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
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|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|09:11
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|Novo Nordisk Buy
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|24.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Novo Nordisk Underperform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Novo Nordisk Underperform
|Bernstein Research
|06.05.26
|Novo Nordisk Underperform
|Bernstein Research
|09:11
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG