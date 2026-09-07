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Symbol ASMLF

AI Analyse

UBS AG

ASML NV Buy

08:01 Uhr
ASML NV Buy
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2350 Euro auf "Buy" belassen. Das Thema China dominiere die Diskussionen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Montag nach einer Investorenrunde. Ein gehöriger Teil der Risiken scheine in den Papieren des Anlagenbauers für die Chipbranche bereits eingepreist zu sein. Derweil unterschätze der Markt weiterhin das Preispotenzial, gerade in der Immersionslithografie./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 14:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Buy

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
2.350,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.492,80 €		 Abst. Kursziel*:
57,42%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.497,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
56,90%
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.094,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

08:01 ASML NV Buy UBS AG
01.09.26 ASML NV Buy UBS AG
11.08.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
31.07.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
22.07.26 ASML NV Buy UBS AG
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