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Symbol FSNUF

UBS AG

Fresenius SECo Buy

08:06 Uhr
Fresenius SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
Fresenius SE & Co. KGaA
43,04 EUR 0,23 EUR 0,54%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Graham Doyle hält die Sorgen um das US-Geschäft mit dem wichtigen Biosimilar Tyenne für völlig überzogen, wie er am Montag schrieb. Die Belastung für das operative Konzernergebnis kalkuliert er auf gerade einmal 0,3 Prozent - wenn überhaupt. Er sieht daher aktuell eine gute Einstiegschance und hält Fresenius angesichts der Defensivqualitäten ohnehin für einen Top-Favoriten./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 13:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 13:59 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fresenius Buy

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
43,15 €		 Abst. Kursziel*:
29,79%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
43,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,11%
Analyst Name:
Graham Doyle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,62 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA

08:06 Fresenius Buy UBS AG
14.08.26 Fresenius Kaufen DZ BANK
12.08.26 Fresenius Buy UBS AG
10.08.26 Fresenius Kaufen DZ BANK
07.08.26 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
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