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AI Analyse

Bernstein Research

Beiersdorf Outperform

17:01 Uhr
Beiersdorf Outperform
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Ein Team um den Analysten Callum Elliott tauschte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie Erfahrungen hinsichtlich Erfolgen und Misserfolgen großer Marken aus. Wichtige Kriterien, die darüber entscheiden, seien Investitionen, Innovation und Agilität ? und letztlich ihre Relevanz für die Verbraucher. Beiersdorf bleibe im Konsumgüterbereich eine Aktie, die weiterhin konstruktiv beurteilt wird./tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 16:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 01:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf AG

Zusammenfassung: Beiersdorf Outperform

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
75,78 €		 Abst. Kursziel*:
25,36%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
75,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,66%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

17:01 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
01.09.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.08.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
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EQS Group EQS-NVR: Beiersdorf AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-Adhoc: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Beiersdorf adjusts guidance for the full year 2026 and resolves NIVEA turnaround plan for the next 18 months
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