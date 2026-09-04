Beiersdorf Aktie
Marktkap. 16,43 Mrd. EURKGV 22,05 Div. Rendite 1,07%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
AI Analyse
Beiersdorf Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Ein Team um den Analysten Callum Elliott tauschte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie Erfahrungen hinsichtlich Erfolgen und Misserfolgen großer Marken aus. Wichtige Kriterien, die darüber entscheiden, seien Investitionen, Innovation und Agilität ? und letztlich ihre Relevanz für die Verbraucher. Beiersdorf bleibe im Konsumgüterbereich eine Aktie, die weiterhin konstruktiv beurteilt wird./tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 16:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 01:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Beiersdorf AG
Zusammenfassung: Beiersdorf Outperform
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
75,78 €
|Abst. Kursziel*:
25,36%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
75,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,66%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
76,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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