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AI Analyse

Bernstein Research

Beiersdorf Outperform

11:51 Uhr
Beiersdorf Outperform
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Outperform" belassen. Aktuelle Scanner-Daten aus den USA zeigten für die vergangenen vier Wochen eine weiterhin durchwachsene Entwicklung des US-Marktes für Alltagsprodukte (CPG-Markt), schrieb Callum Elliott am Mittwoch. Stärkere Trends im Bereich Haushaltswaren seien durch eine schwächere Entwicklung im Lebensmittelbereich ausgeglichen worden, während der Bereich Kosmetik und Körperpflege robust geblieben sei./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 15:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 15:11 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf

Zusammenfassung: Beiersdorf Outperform

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
78,16 €		 Abst. Kursziel*:
21,55%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
78,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,90%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:51 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
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