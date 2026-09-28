DAX 25.400 +0,6%ESt50 6.275 +0,5%MSCI World 4.984 +0,6%Top 10 Crypto 11,61 -0,3%Nas 27.645 +0,6%Bitcoin 76.840 +0,6%Euro 1,1248 +0,2%Öl 98,20 -2,1%Gold 4.156 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Roche Aktie

Kaufen
Verkaufen
finanzen.net zero
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 855167

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012032048

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RHHVF

AI Analyse

Diese Aktie wird nicht mehr gehandelt
Bernstein Research

Roche Outperform

14:41 Uhr
Roche Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Roche auf "Outperform" mit einem Kursziel von 434,50 Franken belassen. Medikamente gegen die Krankheit Alzheimer seien eine unterschätzte Geschäftschance auf Jahrzehnte hinaus, schrieb Justin Smith in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Entwicklung sei allerdings auf dem Stand wie die der Multiple-Sklerose-Medikamente vor 25 Jahren. Der Bedarf sei indes hoch, da existierende Mittel nur marginal effektiv seien. Mit einem jüngst zugelassenen Bluttest von Roche dürfte der potenzielle Markt noch einmal kräftig wachsen./gl/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 16:51 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Roche Outperform

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
434,50 CHF
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Justin Smith 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

14:41 Roche Outperform Bernstein Research
30.09.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
29.09.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
29.09.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
23.09.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

finanzen.net Roche-Aktie dennoch im Minus: Pharmariese formuliert ambitionierte Ziele - Forschungstempo soll erhöht werden
finanzen.net Roche-Aktie tiefer: Pharmakonzern erhält EU-Zulassung für Augenmedikament Susvimo
dpa-afx Roche erzielt mit Abnehm- und Diabetes-Wirkstoff positive Studienergebnisse
dpa-afx Bayer-Konkurrentin Roche erhält EU-Zulassung für Augenmittel Susvimo
dpa-afx Roche erhält US-Zulassung für erweiterten Einsatz zweier Krebstests - Aktie im Minus
Dow Jones Roche-Aktie in Rot: Genentech baut US-Produktionskapazitäten in Oregon aus
dpa-afx Aktie im Plus: Roche erzielt Preiseinigung für Perjeta
finanzen.net iShares Core MSCI Europe ETF: Wie dieser Europa-ETF ein Welt-Depot sinnvoll ergänzen kann
Roche Holding AG Roche presents new data at EURETINA, highlighting Vabysmo’s real-world effectiveness and safety across major retinal conditions
Roche Holding AG Roche’s giredestrant combination significantly improved progression-free survival in ER-positive advanced breast cancer in phase III evERA data published in The New England Journal of Medicine
Roche Holding AG Roche’s fenebrutinib is the first BTK inhibitor to receive U.S. FDA filing acceptance in both relapsing and primary progressive multiple sclerosis
Benzinga Ionis and Roche Advance First RNA-Targeted Therapy for Autoimmune Kidney Disease
Roche Holding AG Change in Roche’s Board of Directors
Roche Holding AG [Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR] Roche announces positive Phase II results for dual GLP-1/GIP receptor agonist enicepatide in people living with type 2 diabetes and overweight or obesity
Roche Holding AG European Commission approves Roche’s Susvimo® for the treatment of neovascular age-related macular degeneration (nAMD)
Roche Holding AG CHMP recommends EU approval of Roche’s Ocrevus for children and adolescents with relapsing multiple sclerosis
RSS Feed
Roche AG (Genussschein) zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.