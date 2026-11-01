STMicroelectronics Aktie
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Marktkap. 36,3 Mrd. EURKGV 136,46 Div. Rendite 1,37%
WKN 893438
ISIN NL0000226223
Symbol STMEF
AI Analyse
STMicroelectronics Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Der Marktführer für Universal-Mikrocontroller (General-Purpose Microcontroller) gewinne weiterhin Marktanteile sowie an Geschäftsdynamik, schrieb Johannes Schaller in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Dabei seien nicht nur Rechenzentren ein Wachstumstreiber./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy
|Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
38,74 €
|Abst. Kursziel*:
67,79%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
38,63 €
|Abst. Kursziel aktuell:
68,26%
|
Analyst Name:
Johannes Schaller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,21 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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