Walmart Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 921,92 Mrd. EURKGV 43,66 Div. Rendite 0,79%
WKN 860853
ISIN US9311421039
Symbol WMT
AI Analyse
Walmart Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Walmart von 130 auf 148 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Zahlen des Handelskonzerns zum dritten Geschäftsquartal hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Katharina Schmenger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die erhöhten Jahresziele halte sie für erreichbar. Die Expertin schraubte ihre Prognosen nach oben./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 17:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 17:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Walmart Kaufen
|Unternehmen:
Walmart
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
$ 126,24
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
$ 126,37
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Katharina Schmenger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 143,29
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Walmart
|15:31
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|15:31
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|15:31
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|15:31
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|15:31
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|15:31
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|08.05.19
|Walmart Underperform
|Wolfe Research
|08.11.18
|Walmart Sell
|Morningstar
|17.11.17
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
|10.11.17
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
|11.10.17
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
|20.11.24
|Walmart Halten
|DZ BANK
|17.05.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.05.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.02.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.