Prosus Aktie
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Marktkap. 74,82 Mrd. EURKGV 8,56 Div. Rendite 0,72%
WKN A2PRDK
ISIN NL0013654783
Symbol PROSF
AI Analyse
Prosus Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Prosus vor Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr von 72 auf 71 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Tech-Beteiligungsgesellschaft habe schon signalisiert, dass das Jahr eines der Investitionen sein werde, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Prosus agiere mit iFood in einem sehr umkämpften brasilianischen Essensliefermarkt und investiere, umn die Marktführerschaft zu halten./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Prosus Buy
|Unternehmen:
Prosus N.V.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
71,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
32,47 €
|Abst. Kursziel*:
118,66%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
32,41 €
|Abst. Kursziel aktuell:
119,07%
|
Analyst Name:
Nizla Naizer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,32 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|10:41
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
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|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Prosus Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.05.26
|Prosus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.