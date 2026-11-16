PATRIZIA Aktie
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Marktkap. 686,61 Mio. EURKGV 39,13 Div. Rendite 4,42%
WKN PAT1AG
ISIN DE000PAT1AG3
Symbol PTZIF
AI Analyse
PATRIZIA SE Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Patrizia angesichts eines Teilu?bernahmeangebots auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 9 Euro belassen. Die Offerte biete fu?r abgabebereite Investoren den Moment, um Positionen in einer ansonsten eher illiquiden Aktie zu reduzieren, schrieb Karsten Oblinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies gelte es abzuwägen mit seinen mittelfristigen Bewertungsu?berlegungen, die unverändert einen fairen Wert über dem aktuellen Kursniveau indizierten. Eine Nachbesserung des Angebots sei aber ausdrücklich nicht zu erwarten./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 13:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 13:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Patrizia Immobilien
Zusammenfassung: PATRIZIA Kaufen
|Unternehmen:
PATRIZIA SE
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
8,07 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
8,11 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Karsten Oblinger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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