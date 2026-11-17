Deutsche Börse Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 58,71 Mrd. EURKGV 20,53 Div. Rendite 1,88%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
AI Analyse
Deutsche Börse Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für die Aktien der Deutschen Börse zwar von 322 auf 339 Euro angehoben, die Papiere aber vornehmlich aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die starke operative Entwicklung des Börsenbetreibers und Finanzdienstleisters dauere an, schrieb Andreas Pläsier am Mittwoch. Das spiegele sich in der Bewertung aber bereits größtenteils wider. Nach einem Kursanstieg der Aktien um 29 Prozent nach der Empfehlung Mitte April sieht er nur noch wenig Luft nach oben. Das höhere Kursziel basiere derweil auf einer höheren Branchenbewertung./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Börse Hold
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
339,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
314,10 €
|Abst. Kursziel*:
7,93%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
323,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,92%
|
Analyst Name:
Andreas Pläsier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
315,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Börse AG
|11:26
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|16.11.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|Deutsche Börse Equal Weight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|23.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:26
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|16.11.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|Deutsche Börse Equal Weight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|23.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.20
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|15.07.20
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|24.02.20
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.19
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.19
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:26
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|13.11.26
|Deutsche Börse Equal Weight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG