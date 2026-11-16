Oracle Aktie
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Marktkap. 344,51 Mrd. EURKGV 38,74 Div. Rendite 0,89%
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Symbol ORCL
AI Analyse
Oracle Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Oracle auf "Outperform" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Die Zwischenwahlen zum Kongress in den USA hätten das Umfeld für den Bau von Daten- und Rechenzentren verändert, schrieb Varun Govindaraj in einer Branchenstudie am Dienstag. Für bereits zugelassene, finanzierte oder gar schon im Bau befindliche Projekte werde sich wohl nichts ändern; mit Blick auf zukünftige Vorhaben gehe es nun stärker um die Frage, wo und wann diese entstehen sollen. Die Großen der Branche, auch Hyperscaler genannt, hätten daher zunächst eine abwartende Haltung eingenommen./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 17:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 21:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Oracle Outperform
|Unternehmen:
Oracle Corp.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 325,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 119,09
|Abst. Kursziel*:
172,90%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 113,62
|Abst. Kursziel aktuell:
186,04%
|
Analyst Name:
Varun Govindaraj
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 261,83
*zum Zeitpunkt der Analyse
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